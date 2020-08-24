В Беларуси вызвали на допрос двух членов совета оппозиции: среди них нобелевская лауреат
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Беларуси по уголовному делу о деятельности Координационного совета оппозиции на допрос в качестве свидетелей вызвали нобелевского лауреата Светлану Алексиевич и ексдиректора Купаловского театра Павла Латушко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TUT.BY.
"Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич и экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, которые являются членами президиума Координационного совета, вызвали на допрос по уголовному делу в Следственный комитет", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу совета.
Также сообщается, что Павла Латушко как свидетеля пригласили в СК страны 24 августа в 10:00. Светлана Алексиевич - 25 августа в 14:00.
Напомним, бойцы белорусского ОМОНа задержали доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и члена Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского на проходной Минского тракторного завода (МТЗ).