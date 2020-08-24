В Беларуси вызвали на допрос двух членов совета оппозиции: среди них нобелевская лауреат

"Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич и экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, которые являются членами президиума Координационного совета, вызвали на допрос по уголовному делу в Следственный комитет", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу совета.

Также сообщается, что Павла Латушко как свидетеля пригласили в СК страны 24 августа в 10:00. Светлана Алексиевич - 25 августа в 14:00.

Напомним, бойцы белорусского ОМОНа задержали доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и члена Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского на проходной Минского тракторного завода (МТЗ).