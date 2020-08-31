Лукашенко звільнив посла Іспанії за підтримку протестів у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив посла Іспанії Павла Пустового, який підтримав мирні протести в країні. Про це йдеться в указі президента Білорусі Олександра Лукашенка, опублікованому на сайті лідера країни, передає УНН.
“Павло Пустовий позбавлений дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного посла першого класу за неналежне виконання посадових обов’язків. Це передбачено Указом № 327, який президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав 31 серпня”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також на підставі указу Павло Пустовий звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного посла Республіки Білорусь в Королівстві Іспанія та за сумісництвом Постійного представника Республіки Білорусь при Всесвітньої туристської організації.
Павло Пустовий 17 вересня звернувся до співвітчизників з офіційної сторінці Посольства Білорусі в Іспанії, засудив побиття мирних демонстрантів у Білорусі та призвав до мирного врегулювання ситуації, зокрема — перерахунку голосів на президентських виборах.
Як повідомляв УНН, Лукашенко також звільнив посла Білорусі в Словаччині Ігора Лещеня, який підтримав протести.