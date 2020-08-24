Лукашенко звільнив посла Білорусі в Словаччині, який підтримав протести

Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня підтримав учасників мирних протестів на батьківщині. Білоруський посол та експомічник президента Лукашенка Ігор Лещеня подав у відставку 16 серпня. Він заявив, що шокований історіями про побиття і катування затриманих людей в Білорусі.

Як повідомляв УНН, два білоруські дипломати пішли у відставку на тлі протестів у Білорусі.