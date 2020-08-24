Лукашенко уволил посла Беларуси в Словакии, который поддержал протесты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил Игоря Лещеня с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Словацкой Республике. Об этом со ссылкой на соответствующий указ главы государства пишет БелТА, передает УНН.
Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал участников мирных протестов на родине. Белорусский посол и экс-помощник президента Лукашенко Игорь Лещеня подал в отставку 16 августа. Он заявил, что шокирован историями об избиении и пытках задержанных людей в Беларуси.
Как сообщал УНН, два белорусских дипломата подали в отставку на фоне протестов в Беларуси.