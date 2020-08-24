Лукашенко уволил посла Беларуси в Словакии, который поддержал протесты

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал участников мирных протестов на родине. Белорусский посол и экс-помощник президента Лукашенко Игорь Лещеня подал в отставку 16 августа. Он заявил, что шокирован историями об избиении и пытках задержанных людей в Беларуси.

Как сообщал УНН, два белорусских дипломата подали в отставку на фоне протестов в Беларуси.