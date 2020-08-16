Протести у Білорусі: перший білоруський дипломат підтримав акції - ним став посол у Словаччині

Лещеня став першим з діючих білоруських послів, хто підтримав протести. Він заявив, що шокований історіями про побиття і катування затриманих в Білорусі.

“На жаль, для цього були передумови. 15 років тому у нас була відкрита „Лінія Сталіна“. І мова йшла не тільки про подвиг радянського народу. Не менш важлива причина — ім’я Сталіна в назві. Потім з’явився міністр внутрішніх справ, якому форма офіцера сталінського НКВС нагадувала нема про м’ясорубку 1937 року і не про ГУЛАГ, а про День Перемоги. А тепер сотні моїх співвітчизників відчули на собі, що ряд представників правоохоронних органів в повній мірі відродили традиції НКВД в толерантній європейській Білорусі XXI століття”, — заявив посол.

Лещеня додав, що “складовими згуртованої, сильної і не схильної до зовнішніх впливів держави є повага волі народу, його мови, історії та культури”.

“У Словаччині я представляю Білорусь і білоруський народ, який відповідно до Конституції є єдиним джерелом влади в нашій країні. Я солідарний з тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст з мирними ходами, щоб їх голос був почутий. Як уродженець міста Жодіно я з вами, робочі БелАЗ та Ковальського заводу важких штамповок! Я щиро сподіваюся, що майбутнє моєї країни буде засновано на врахуванні позицій усіх верств суспільства і представників різних політичних сил”, — резюмував дипломат.