Протесты в Беларуси: первый белорусский дипломат поддержал акции - им стал посол в Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал участников мирных протестов на родине. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовало издание “Наша нива”, отмечает УНН.
Лещеня стал первым из действующих белорусских послов, кто поддержал протесты. Он заявил, что шокирован историями об избиениях и пытках задержанных в Беларуси.
“К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад у нас была открыта „Линия Сталина“. И речь шла не только о подвиге советского народа. Не менее важная причина — имя Сталина в названии. Затем появился министр внутренних дел, которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века”, — заявил посол.
Лещеня добавил, что “составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры”.
“В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил”, — резюмировал дипломат.