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Уже два білоруські дипломати пішли у відставку на тлі протестів

Уже два білоруські дипломати пішли у відставку на тлі протестів

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Голова департаменту Північної Америки і Західної Європи МЗС Білорусі Андрій Бушило пішов у відставку в знак протесту проти дій влади. Також білоруський посол у Словаччині, який підтримав протести в Білорусі, Ігор Лещеня подав у відставку. Про це УНН повідомляє з посиланням на білоруську службу “Радіо Свобода”.

“Офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз підтвердив відставку глави департаменту Північної Америки і Західної Європи Андрія Бушила”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що раніше з’явилися повідомлення проте, що Бушило пішов з посади на знак протесту проти дій влади. 16 серпня на його сторінці в Facebook з’явився репост фотографії з маршу свободи в Мінську.

Також білоруський посол у Словаччині, який підтримав протести в Білорусі, експомічник президента Ігор Лещеня подав у відставку.

"Я пішов у відставку. Це логічний крок, тому що як посол я призначений чинним президентом і повинен проводити встановлену ним політику. У МЗС вважають, що висловлена в моїй заяві громадянська позиція вийшла за межі цього", - сказав Лещеня у коментарі ЗМІ.

Нагадаємо, посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня підтримав учасників мирних протестів на батьківщині.

Як повідомлялося, уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.

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