Уряд Білорусі склав повноваження перед Лукашенком

"Згідно з документом, відповідно до ст.106 конституції, ст.9 закону від 23 липня 2008 року №424-З "Про Раду Міністрів Республіки Білорусь", білоруський уряд склав повноваження перед новообраним президентом. Постанова набирає чинності з дня її прийняття", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що глава держави Олександр Лукашенко доручив оперативно підготувати документи по подальшій роботі уряду. Тоді президент зазначив, що в основному уряд сформовано. Разом з тим він додав, що "можуть бути якісь нюанси".

Нагадаємо, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до учасників мітингу на свою підтримку, який проходив 16 серпня, і заявив, що якщо люди підуть на вибори - це переверне країну. Він попросив не ганьбити країну, "якій заздрили у всьому світі".