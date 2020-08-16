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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73955 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100171 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124127 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105826 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125792 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100866 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101757 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103808 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Лукашенко заявил, что повторные выборы перевернут Беларусь

Лукашенко заявил, что повторные выборы перевернут Беларусь

Киев  •  УНН

 • 16949 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к участникам митинга в свою поддержку и заявил, что если люди пойдут на выборы это перевернет страну. Он попросил не позорить страну которой завидовали во всем мире, передает корреспондент УНН.

“Нам предлагают новые выборы — нас хотят этим ослабить. Кто пойдёт на эти выборы? Пойдём на выборы — а кто работать будет? Говорят, проявили не то жёсткость, не то жестокость на улицах? Так что, я ее породил? Нужно было остановить их. Не остановили бы — вас бы здесь не было. Пойдём на выборы — перевернём страну”, — сказал Лукашенко.

По его словам, сегодня раздаются угрозы семьям военным, госслужащим. Он попросил не трогать учителей, врачей и журналистов государственные средств массовой информации.

“Не дай бог что-то случится — ответите сполна. Не позорьте страну — мирную, процветающую и спокойную, которой во всем мире завидовали. У нас нет друзей и сторонников, все хотят, чтобы мы стали на колени. Не станем”, — добавил Лукашенко.

Напомним, действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко вышел к людям, которые собрались в Минске на митинг в его поддержку, и поблагодарил их за то, что пришли.

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