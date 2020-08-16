Лукашенко заявил, что повторные выборы перевернут Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к участникам митинга в свою поддержку и заявил, что если люди пойдут на выборы это перевернет страну. Он попросил не позорить страну которой завидовали во всем мире, передает корреспондент УНН.
“Нам предлагают новые выборы — нас хотят этим ослабить. Кто пойдёт на эти выборы? Пойдём на выборы — а кто работать будет? Говорят, проявили не то жёсткость, не то жестокость на улицах? Так что, я ее породил? Нужно было остановить их. Не остановили бы — вас бы здесь не было. Пойдём на выборы — перевернём страну”, — сказал Лукашенко.
По его словам, сегодня раздаются угрозы семьям военным, госслужащим. Он попросил не трогать учителей, врачей и журналистов государственные средств массовой информации.
“Не дай бог что-то случится — ответите сполна. Не позорьте страну — мирную, процветающую и спокойную, которой во всем мире завидовали. У нас нет друзей и сторонников, все хотят, чтобы мы стали на колени. Не станем”, — добавил Лукашенко.
Напомним, действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко вышел к людям, которые собрались в Минске на митинг в его поддержку, и поблагодарил их за то, что пришли.