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Лукашенко заявив, що повторні вибори перевернуть Білорусь

Лукашенко заявив, що повторні вибори перевернуть Білорусь

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Чинний Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до учасників мітингу на свою підтримку і заявив, що якщо люди підуть на вибори це переверне країну. Він попросив не ганьбити країну, якій заздрили у всьому світі, передає кореспондент УНН.

"Нам пропонують нові вибори - нас хочуть цим послабити. Хто піде на ці вибори? Підемо на вибори - а хто працювати буде? Кажуть, проявили чи то жорсткість, чи то жорстокість на вулицях? Так що, я її породив? Потрібно було зупинити їх. Не зупинили б - вас би тут не було. Підемо на вибори - перевернемо країну", - сказав Лукашенко.

За його словами, сьогодні лунають погрози сім'ям військових, держслужбовцям. Він попросив не чіпати вчителів, лікарів і журналістів державних засобів масової інформації.

"Не дай бог щось трапиться - відповісте сповна. Не ганьбіть країну - мирну, процвітаючу і спокійну, якій у всьому світі заздрили. У нас немає друзів і прихильників, всі хочуть, щоб ми стали на коліна. Не станемо", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, чинний Президент Білорусі Олександр Лукашенко вийшов до людей, які зібралися в Мінську на мітинг в його підтримку, і подякував їм за те, що прийшли.

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