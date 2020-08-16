Лукашенко заявив, що повторні вибори перевернуть Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Чинний Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до учасників мітингу на свою підтримку і заявив, що якщо люди підуть на вибори це переверне країну. Він попросив не ганьбити країну, якій заздрили у всьому світі, передає кореспондент УНН.
"Нам пропонують нові вибори - нас хочуть цим послабити. Хто піде на ці вибори? Підемо на вибори - а хто працювати буде? Кажуть, проявили чи то жорсткість, чи то жорстокість на вулицях? Так що, я її породив? Потрібно було зупинити їх. Не зупинили б - вас би тут не було. Підемо на вибори - перевернемо країну", - сказав Лукашенко.
За його словами, сьогодні лунають погрози сім'ям військових, держслужбовцям. Він попросив не чіпати вчителів, лікарів і журналістів державних засобів масової інформації.
"Не дай бог щось трапиться - відповісте сповна. Не ганьбіть країну - мирну, процвітаючу і спокійну, якій у всьому світі заздрили. У нас немає друзів і прихильників, всі хочуть, щоб ми стали на коліна. Не станемо", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, чинний Президент Білорусі Олександр Лукашенко вийшов до людей, які зібралися в Мінську на мітинг в його підтримку, і подякував їм за те, що прийшли.