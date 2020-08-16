Лукашенко вышел к участникам митинга в свою поддержку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко вышел к людям, которые собрались в Минске на митинг в его поддержку, и поблагодарил их за то, что пришли, передает кореспондент УНН.
“Дорогие друзья! Спасибо вам, что пришли! Мы прожили с вами четверть трудного века и вы никогда меня не подводили. Спасибо вам, земляки витебчане и могилевчане. Спасибо жителям Брестской области, где прошли мои самые трудные годы. Спасибо гродненцы, именно тогда, в 90-е, мы начали кампания именно с вас. Спасибо вам, минчане, что терпите меня, человека приехавшего к вам из провинции” — сказав Лукашенко.
Как сообщал ранее УНН, провластная общественная организация “Белая Русь” проводит в Минске митинг солидарности в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Проходит он на площади Независимости.
После этого появилась информация о том, что в Минск со всей Беларуси свозят людей на митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.
Меж тем с 14 часов по всей стране люди собираются на марш свободы.