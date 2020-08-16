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Лукашенко вийшов до учасників мітингу на свою підтримку

Лукашенко вийшов до учасників мітингу на свою підтримку

Київ • УНН

 • 18053 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Діючий Президент Білорусі Олександр Лукашенко вийшов до людей, які зібралися в Мінську на митинг в його підтримку, і подякував їм за те, що прийшли, передає кореспондент УНН.

"Любі друзі! Спасибі вам, що прийшли! Ми прожили з вами чверть важкого століття і ви ніколи мене не підводили. Спасибі вам, земляки вітебчане і могілевчане. Спасибі жителям Брестської області, де пройшли мої найважчі роки. Спасибі гродненці, саме тоді, в 90-ті, ми почали кампанію саме з вас. Спасибі вам, мінчани, що терпите мене, людину яка приїхала до вас з провінції"- сказавши Лукашенко.

Як повідомляв раніше УНН, провладна громадська організація "Біла Русь" проводить в Мінську мітинг солідарності на підтримку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Проходить він на площі Незалежності.

Після цього з'явилася інформація про те, що в Мінську з усією Білорусі звозять людей на мітинг на підтримку чинного президента Олександра Лукашенка.

Між тим з 14 годин по всій країні люди збираються на марш свободи.

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