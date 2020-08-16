Митинг в поддержку Лукашенко: в Минск со всей страны свозят людей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Минск со всей Беларуси свозят людей на митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Кто-то едет добровольно, а кому-то пригрозили увольнением. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Tut.By.
«В Минск со всей страны свозят людей на митинг в поддержку Александра Лукашенко. Кто-то едет добровольно, кому-то предложили премии и отгулы, а кому-то пригрозили на случай отказа от участия, в том числе увольнением и лишением места в общежитии (нам поступило сотни подобных сообщений)», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что из некоторых городов пустили специальные поезда, чтобы доставить участников митинга. К примеру, из Бреста в Минск, по сообщениям, прибудет поезд с 19 вагонами.
Кроме этого, в Telegram-канале Nexta вчера разместили пример списков, как из Витебской области сгоняли людей на сегодняшний митинг.
Как сообщалось ранее в УНН, провластная общественная организация “Белая Русь” намерена 16 августа провести в Минске митинг солидарности” в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Пройдет он на площади Независимости.
В тоже время по всей стране планируют провести марш свободы.