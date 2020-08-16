У Білорусі сьогодні запланований “найбільший в історії” марш свободи

“Неділя — день найбільшого в історії Білорусі, виключно мирного маршу, яким ми пройдемо вулицями і проспектами наших міст, з посмішками і гідністю. Вийдемо цілими сім’ями, будинками, робочими колективами — співробітники всіх галузей, медики, робітники, службовці, викладачі, діячі культури, військові. Висловимо слова подяки всім, хто у цей переломний момент був на стороні народу. Згадаймо всіх, хто у боротьбі за свободу постраждав”, — йдеться у повідомленні каналу.

Початок маршу запланований на 14:00 сьогодні, 16 серпня, стартуватиме хода з центральних проспектів, вулиць і площ білоруських міст.

Водночас, за повідомленнями ЗМІ, з усієї країни до Мінська звозять людей на мітинг у підтримку діючого глави держави Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі тривають акції протеста незгодних з офіційними результатами виборів.