В Беларуси сегодня запланирован "крупнейший в истории" марш свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Участники протестов в Беларуси планируют собраться на "крупнейший в истории Беларуси" марш свободы. Анонс распространил Telegram канал NEXTA Live, передает УНН.
"Воскресенье - день самого большого в истории Беларуси, исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством. Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами - сотрудники всех отраслей, медики, рабочие, служащие, преподаватели, деятели культуры, военные. Выразим слова благодарности всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа. Вспомним всех, кто в борьбе за свободу пострадал", - говорится в сообщении канала.
Начало марша запланировано на 14:00 сегодня, 16 августа, стартует шествие на центральных проспектах, улицах и площадях белорусских городов.
В то же время, по сообщениям СМИ, со всей страны в Минск свозят людей на митинг в поддержку действующего главы государства Александра Лукашенко.
Напомним, 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста несогласных с официальными результатами выборов.