Мітинг на підтримку Лукашенка: до Мінська з усієї країни звозять людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. До Мінська зі всієї Білорусі звозять людей на мітинг на підтримку чинного президента Олександра Лукашенка. Хтось їде добровільно, а комусь пригрозили звільненням. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Tut.By.
“До Мінська зі всієї країни звозять людей на мітинг на підтримку Олександра Лукашенка. Хтось їде добровільно, комусь запропонували премії і відгули, а комусь пригрозили на випадок відмови від участі, в тому числі звільненням і позбавленням місця в гуртожитку (нам надійшло сотні подібних повідомлень)”, - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що з деяких міст пустили спеціальні поїзди, щоб доставити учасників мітингу. Наприклад, з Бреста до Мінська, за повідомленнями, прибуде поїзд з 19 вагонами.
Крім цього, в Telegram-каналі Nexta вчора розмістили приклад списків, як з Вітебської області зганяли людей на сьогоднішній мітинг.
Як повідомлялося раніше в УНН, провладна громадська організація “Біла Русь” має намір 16 серпня провести в Мінську мітинг солідарності" на підтримку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Пройде він на майдані Незалежності.
У той же час по всій країні планують провести марш свободи.