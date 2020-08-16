Протесты в Беларуси: в Минске состоится провластная акция, люди жалуются на принуждение к участию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Провластная общественная организация “Белая Русь” намерена 16 августа провести в Минске “митинг солидарности” в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщается на странице организации в Facebook, передает УНН.
“В воскресенье в 12.00 (совпадает с киевским) на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс”, — говорится в заявлении “Белой Руси”.
На митинге, как утверждается, соберутся “все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря”. “В общем, с нами — вся конструктивная Беларусь”, — заявили в организации.
В тоже время, издание TUT.BY сообщает о принуждении работников бюджетной сферы республики к участию в данной акции.
“Сообщения о принуждении поехать на митинг за Александра Лукашенко пришли от работников „Белшины“, „Интеграла“, Могилевского мясокомбината, бобруйской „Славянки“, „Бобруйскагромаша“, Белорусского цементного завода, пружанского „Коммунальника“, „Кричевцементношифера“, Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО „Полыковичи“ (сельхозпредприятие под Могилевом), „Могилевэнерго“, Бобруйского завода биотехнологий, „Витебскоблгаза“, Добрушского фарфорового завода, БелЖД. Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде”, — сообщили журналисты издания.