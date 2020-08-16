Протесты в Беларуси: в Минске состоится провластная акция, люди жалуются на принуждение к участию

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81715 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101647 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126288 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107127 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127077 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101173 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102004 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104028 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101946 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Провластная общественная организация “Белая Русь” намерена 16 августа провести в Минске “митинг солидарности” в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщается на странице организации в Facebook, передает УНН.

“В воскресенье в 12.00 (совпадает с киевским) на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс”, — говорится в заявлении “Белой Руси”.

На митинге, как утверждается, соберутся “все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря”. “В общем, с нами — вся конструктивная Беларусь”, — заявили в организации.

В тоже время, издание TUT.BY сообщает о принуждении работников бюджетной сферы республики к участию в данной акции.

“Сообщения о принуждении поехать на митинг за Александра Лукашенко пришли от работников „Белшины“, „Интеграла“, Могилевского мясокомбината, бобруйской „Славянки“, „Бобруйскагромаша“, Белорусского цементного завода, пружанского „Коммунальника“, „Кричевцементношифера“, Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО „Полыковичи“ (сельхозпредприятие под Могилевом), „Могилевэнерго“, Бобруйского завода биотехнологий, „Витебскоблгаза“, Добрушского фарфорового завода, БелЖД. Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде”, — сообщили журналисты издания.

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