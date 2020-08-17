Правительство Беларуси сложило полномочия перед Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Правительство Беларуси сложило полномочия перед новоизбранным президентом Александром Лукашенко. Постановление вступает в силу со дня его принятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "БелТА".
"Согласно документу, в соответствии со ст.106 конституции, ст.9 закона от 23 июля 2008 года №424-З "О Совете Министров Республики Беларусь", белорусское правительство сложило полномочия перед новоизбранным президентом. Постановление вступает в силу со дня его принятия", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что глава государства Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда президент отметил, что в основном правительство сформировано. Вместе с тем он добавил, что "могут быть какие-то нюансы".
Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к участникам митинга в свою поддержку, который проходил 16 августа, и заявил, что если люди пойдут на выборы - это перевернет страну. Он попросил не позорить страну, "которой завидовали во всем мире".