Уже два белорусских дипломата ушли в отставку на фоне протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило ушел в отставку в знак протеста против действий власти. Также белорусский посол в Словакии, который поддержал протесты в Беларуси, Игорь Лещеня подал в отставку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".
"Официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ранее появились сообщения о том, что Бушило ушел в знак протеста против действий власти. 16 августа на его странице в Facebook появился репост фотографии марша свободы в Минске.
Также белорусский посол в Словакии, который поддержал протесты в Беларуси, экс-помощник президента Игорь Лещеня подал в отставку.
"Я ушел в отставку. Это логичный шаг, потому что как посол я назначен действующим президентом и должен проводить установленную им политику. В МИД считают, что высказанная в моем заявлении гражданская позиция вышла за рамки этого", - сказал Лещеня в комментарии СМИ.
Напомним, посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал участников мирных протестов на родине.
Как сообщалось, правительство Беларуси сложило полномочия перед новоизбранным президентом Александром Лукашенко.