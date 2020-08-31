Лукашенко уволил посла Испании за поддержку протестов в Беларуси

“Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это предусмотрено указом № 327, который президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 31 августа”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что также на основании указа Павел Пустовой освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству Постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристической организации.

Напомним, Павел Пустовой 17 сентября обратился к соотечественникам с официальной страницы Посольства Беларуси в Испании, осудил избиение мирных демонстрантов в Беларуси и призвал к мирному урегулированию ситуации, в частности — пересчету голосов на президентских выборах.

Как сообщал УНН, Лукашенко также уволил посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеня, который поддержал протесты.