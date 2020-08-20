У Білорусі завели справу через створення координаційної ради опозиції

“Створення та діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також нанесення шкоди національній безпеці Республіки Білорусь. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу”, - сказав Генпрокурор.

Стаття передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Координаційна рада з передачі влади була ініційована 14 серпня кандидатом в президенти Світланою Тіхановською, яка виїхала в Литву з міркувань безпеки.

Як повідомляв УНН, в Білорусі президія Координаційної ради опозиції ввечері в середу, 19 серпня, за підсумками свого першого засідання прийняв резолюцію з основними вимогами до влади.



