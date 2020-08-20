В Беларуси завели дело из-за создание координационного совета оппозиции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Генпрокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в связи с деятельностью Координационного совета оппозиции по подозрению в "захвате власти", передает УНН со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".
“Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также нанесение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса ”, - сказал Генпрокурор.
Статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
Координационный совет по передаче власти был инициирован 14 августа кандидатом в президенты Светланой Тихановской, уехавшей в Литву по соображениям безопасности.
Как сообщал УНН, в Беларуси президиум Координационного совета оппозиции вечером в среду, 19 августа, по итогам своего первого заседания принял резолюцию с основными требованиями к власти.