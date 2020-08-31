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У Білорусі затримали члена президії Координаційної ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У столиці Білорусі, Мінську, 31 серпня співробітники Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю затримали одну з семи членів президії Координаційної ради Лілію Власову. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-каналі Координаційної ради.

У Білорусі затримали члена президії Координаційної ради

Зазначається, що перед затриманням в оселі Власової були проведені обшуки.

“Сьогодні близько 15:00 була затримана Лілія Власова, член Президії Координаційної Ради та засновник однієї з перших юридичних компаній в Білорусі. Показово, що Лілія Власова є одним з найвідоміших медіаторів як в Білорусі, так і за кордоном”, — йдеться у повідомленні.

Як пише “Радіо Свобода”, колишній міністр культури та член Координаційної ради Павло Латушко розповів, що затримання відбулося напередодні розширеного засідання ради. До цього Власову відвезли на допит за фактом “участі в несанкціонованому мітингу”, який відбувся напередодні.

Своєю чергою, як свідка у справі про “заклики до захоплення влади” на допит до Слідчого комітету республіки викликали речника Координаційної ради Антона Роднєнкова.

Зазначається, що двоє членів президії Координаційної ради раніше були заарештовані на 10 діб, щонайменше шістьох із семи — допитали.

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Координаційна рада була створена з ініціативи кандидатки в президенти Світлани Тіхановської. До президії цієї ради увійшли письменниця Світлана Алексієвич, дипломат Павло Латушко, юристи Лілія Власова і Максим Знак, співголова “Білоруської християнської демократії” Ольга Ковалькова, представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський, координатор штабу Бабарика і соратниця Тіхановської Марія Колесникова.

Генпрокуратура Білорусі за фактом створення Координаційної ради порушила кримінальну справу про “захоплення влади”.

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів.

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У Мінську та інших містах Білорусі напередодні пройшла чергова масова акція протесту проти фальсифікації виборів. МВС повідомляло, що на марші силовики затримали 140 людей.

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