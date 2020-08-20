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Координаційна рада опозиції Білорусі назвала свої вимоги

Координаційна рада опозиції Білорусі назвала свої вимоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Білорусі президія Координаційної ради (КР) опозиції ввечері в середу, 19 серпня, за підсумками свого першого засідання прийняв резолюцію з основними вимогами до влади. Про це пише УНН із посиланням на DW.

У тексті резолюції зазначено, що метою КР є пошук шляхів для подолання кризи в Білорусі і забезпечення згоди в суспільстві на підставі конституції. “Конституційна рада не ставить собі за мету зміну конституційного ладу і зовнішньополітичного курсу”, — підкреслюється в документі.

Серед вимог, які, на думку членів КР, необхідно виконати “для відновлення статусу Республіки Білорусь як демократичної та правової держави”, — припинення насильства і політичного переслідування з боку влади, а також проведення розслідувань таких подій. Крім того, необхідно звільнити всіх політичних в’язнів і виплатити компенсації постраждалим, вважають автори резолюції.

Ще однією вимогою КР є визнання недійсними результатів президентських виборів 9 серпня і проведення нових виборів — за міжнародними стандартами і з іншим складом ЦВК. Ухилення чинної влади від переговорів з КР призведе до посилення політичної та економічної кризи в Білорусі, зазначено в резолюції.

Про створення Координаційної ради опозиції Білорусі заявила 14 серпня екскандидат в президенти країни Світлана Тіхановська, яка наразі знаходиться в Литві. За словами члена КР Максима Знака, цей орган був створений, щоб “забезпечити злагоду в суспільстві і прийняття громадянським суспільством заходів для вирішення кризи, що склалася”.

Нагадаємо, 19 серпня в Мінську відбулося перше засідання Координаційної ради. Днем раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає діяльність цього органу “спробою захоплення влади в країні”.

Як повідомляв УНН, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.

У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської — головної суперниці Лукашенка — не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.

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