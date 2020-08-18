Лукашенко про координаційну раду опозиції: це спроба захоплення влади
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на створення опозицією координаційної ради, назвавши це спробою захоплення влади "з усіма витікаючими наслідками". Про це він заявив сьогодні на нараді з членами Ради безпеки, передає УНН із посиланням на "БЕЛТА".
Так, Лукашенко зазначив, що "в країні створили якийсь опозиційний штаб для передачі влади".
"Вони нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні багато ні мало - передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають", - заявив білоруський лідер.
"Тому я хочу попередити тих, хто увійшов у цей штаб, що ми будемо вживати адекватних заходів. Але виключно за конституцією і законом. У нас достатньо цих заходів, щоб остудити деякі гарячі голови", - попередив Лукашенко.
Він також висловився щодо складу опозиційного ради.
"З колишніх "прикоритників", як вони їх називають. Там колишні, скривджені, які колись були побули у владі, і відверто відв'язанні нацисти. Подивіться на цей список", - сказав він.
Відзначимо, що згідно з повідомленнями ряду ЗМІ, раніше у штабі суперниці Лукашенка на виборах Світлани Тіхановської заявили, що перше засідання координаційної ради опозиції Білорусі призначено на вівторок, на ньому будуть сформовані вимоги до влади.
Як повідомляв УНН, головний опонент чинної білоруської влади Світлана Тіхановська може повернутися до Білорусі, і це може відбутися найближчим часом.