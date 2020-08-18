В команде Тихановской анонсировали ее возвращения в Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Главный оппонент действующей белорусской власти Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь, и это может произойти в ближайшее время. Об этом доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила в эфире "Эхо Москвы", передает УНН.
"Ну она (Тихановская - ред.) не собиралась уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - сказала она.
Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.
В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко - не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.
Позже стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.
Однако Тихановская заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера.