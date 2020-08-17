Тихановская записала новое видеообращение: готова стать национальным лидером
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера. Об этом сказано в ее видеообращении, опубликованном сегодня, передает УНН.
"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных, и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом", - сказала Светлана Тихановская.
Она отметила, что не хотела быть политиком, но судьба распорядилась иначе.
Напомним, в Беларусь 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.
В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко - не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.
Позже стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.