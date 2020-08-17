Тіхановська записала нове відеозвернення: готова стати національним лідером
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що готова прийняти на себе відповідальність і виступити як національний лідер. Про це сказано в її відеозверненні, опублікованому сьогодні, передає УНН.
"Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період як національний лідер. З тим, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм. Щоб ми звільнили всіх політв'язнів, і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу і умови для організації нових президентських виборів. Реальних, чесних і прозорих виборів, які будуть беззастережно прийняті світовою спільнотою", - сказала Світлана Тіхановська.
Вона зазначила, що не хотіла бути політиком, але доля розпорядилася інакше.
Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.
У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської - головної суперниці Лукашенка - не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.
Згодом стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві.