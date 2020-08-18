Лукашенко о координационном совете оппозиции: это попытка захвата власти
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на создание оппозицией координационного совета, назвав это попыткой захвата власти "со всеми вытекающими последствиями". Об этом он заявил сегодня на совещании с членами Совета безопасности, передает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".
Так, Лукашенко отметил, что "в стране создали некий оппозиционный штаб для передачи власти".
"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил белорусский лидер.
"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - предупредил Лукашенко.
Он также высказался относительно состава оппозиционного совета.
"Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - сказал он.
Отметим, согласно ряду СМИ, ранее в штабе соперници Лукашенка на выборах Светланы Тихановской заявили, что первое заседание координационного совета оппозиции Беларуси назначено на вторник, на нем будут сформулированы требования к властям.
Как сообщал УНН, главный оппонент действующей белорусской власти Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь, и это может произойти в ближайшее время.