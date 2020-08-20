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Координационный совет оппозиции Беларуси назвал свои требования

Координационный совет оппозиции Беларуси назвал свои требования

Киев  •  УНН

 • 16850 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Беларуси президиум Координационного совета (КС) оппозиции вечером в среду, 19 августа, по итогам своего первого заседания принял резолюцию с основными требованиями к власти. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

В тексте резолюции указано, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. “Конституционный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса”, — подчеркивается в документе.

Среди требований, которые, по мнению членов КС, необходимо выполнить “для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства”, — прекращение насилия и политического преследования со стороны властей, а также проведение расследования таких событий. Кроме того, необходимо освободить всех политических заключенных и выплатить компенсации пострадавшим, считают авторы резолюции.

Еще одним требованием КС является признание недействительными результатов президентских выборам 9 августа и проведения новых выборов — по международным стандартам и с другим составом ЦИК. Уклонение действующей власти от переговоров с КС приведет к усилению политического и экономического кризиса в Беларуси, говорится в резолюции.

О создании Координационного совета оппозиции Беларуси заявила 14 августа экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве. По словам члена КС Максима Знака, этот орган был создан, чтобы “обеспечить согласие в обществе и принятия обществом мер для решения сложившегося кризиса”.

Напомним, 19 августа в Минске состоялось первое заседание Координационного совета. Днем ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает деятельность этого органа “попыткой захвата власти в стране”.

Как сообщал УНН, в Беларусь 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а “против всех” проголосовало 6% избирателей.

В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской — главной соперницы Лукашенко — не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.

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