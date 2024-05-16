Турция поддерживает интеграцию Грузии в ЕС и НАТО на фоне протестов против закона об "иностранных агентах"

Турция остается сторонницей интеграции Грузии в ЕС и НАТО и надеется, что текущие события в стране будут решены в пользу грузинского народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе в Анкаре, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Я выразил свою постоянную поддержку на пути интеграции в евроатлантические институты. Я был очень рад, что вы ознакомили меня со своим мнением о текущих событиях в Грузии. Мы в Турции считаем, что эти события в Грузии будут решены в наилучших интересах грузинского народа", - сказал Эрдоган.

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Президент Турции отметил, что Кобахидзе разделяет его взгляды на происходящие события. При этом протесты из-за закона об иноагентах прямо он не упоминал.

"Я ознакомил господина президента с информацией о процессах, которые будут происходить в нашей стране, с разных точек зрения. Мы также обсудили процессы, происходящие на Ближнем Востоке", - сообщил Кобахидзе.

По его словам, на встрече особое внимание уделили развитию сотрудничества в сферах торговли, энергетики и транзитной функции.

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Эрдоган надеется, что товарооборот Грузии и Турции достигнет 5 млрд долларов в год.

"Я считаю, что у нас есть потенциал очень скоро приблизиться к этой отметке и полностью реализовать наши бизнес-возможности", - подчеркнул он.

Президент Турции заверил, что Турция также готова участвовать в крупнейших проектах Грузии. "В строительстве аэропортов, портов, в энергетическом направлении, в строительстве линий электропередач". Кроме того, в Анкаре изъявили желание сотрудничать в сфере безопасности.

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В завершение встречи Кобахидзе пригласил Эрдогана посетить Тбилиси с официальным визитом. Премьер Грузии назвал его "настоящим лидером республики, который твердо отстаивает национальные интересы турецкого народа".

"Ваше лидерство является образцовым для каждого из нас", - подчеркнул Кобахидзе.

Премьер Грузии отправился в Турцию с официальным визитом 16 мая. Вместе с ним во встречах в Анкаре участвуют министры экономики, обороны, иностранных дел, образования, просвещения.

Напомним

14 мая в Грузии приняли противоречивый закон об "иностранных агентах" на фоне протестов, что вызвало критику Запада за подрыв демократии.