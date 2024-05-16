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Туреччина підтримує інтеграцію Грузії в ЄС і НАТО на тлі протестів проти закону про "іноземних агентів"

Туреччина підтримує інтеграцію Грузії в ЄС і НАТО на тлі протестів проти закону про "іноземних агентів"

Київ • УНН

 • 46501 перегляди

Туреччина залишається відданою інтеграції Грузії в ЄС і НАТО, сподіваючись, що нинішні події в країні будуть вирішені на користь грузинського народу, як заявив президент Туреччини Ердоган під час візиту прем'єр-міністра Грузії до Анкари.

Туреччина залишається прихильницею інтеграції Грузії до ЄС та НАТО і сподівається, що поточні події в країні будуть вирішені на користь грузинського народу. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на брифінгу з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе в Анкарі, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

"Я висловив свою постійну підтримку на шляху інтеграції до євроатлантичних інститутів. Я був дуже радий, що ви ознайомили мене зі своєю думкою про поточні події в Грузії. Ми в Туреччині вважаємо, що ці події в Грузії будуть вирішені у найкращих інтересах грузинського народу", — сказав Ердоган.

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Президент Туреччини зазначив, що Кобахідзе поділяє його погляди на події, що відбуваються. При цьому протести через закон про іноагентів прямо він не згадував.

"Я ознайомив пана президента з інформацією про процеси, які відбуватимуться у нашій країні, з різних точок зору. Ми також обговорили процеси, що відбуваються на Близькому Сході", – повідомив Кобахідзе.

За його словами, на зустрічі особливу увагу приділили розвитку співробітництва у сферах торгівлі, енергетики та транзитної функції.

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Ердоган сподівається, що товарообіг Грузії та Туреччини сягне 5 млрд доларів на рік.

"Я вважаю, що у нас є потенціал дуже скоро наблизитися до цієї позначки та повністю реалізувати наші бізнес-можливості", — наголосив він.

Президент Туреччини запевнив, що Туреччина також готова брати участь у найбільших проектах Грузії. "У будівництві аеропортів, портів, в енергетичному напрямку, у будівництві ліній електропередач". Крім того, в Анкарі виявили бажання співпрацювати у сфері безпеки.

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На завершення зустрічі Кобахідзе запросив Ердогана відвідати Тбілісі з офіційним візитом. Прем'єр Грузії назвав його "справжнім лідером республіки, який твердо обстоює національні інтереси турецького народу".

"Ваше лідерство є зразковим для кожного з нас", — наголосив Кобахідзе.

Прем'єр Грузії вирушив до Туреччини з офіційним візитом 16 травня. Разом із ним у зустрічах в Анкарі беруть участь міністри економіки, оборони, закордонних справ, освіти, освіти.

Нагадаємо

14 травня у Грузії ухвалили суперечливий закон про "іноземних агентів" на тлі протестів, що викликало критику Заходу за підрив демократії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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