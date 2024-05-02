Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля

Турция хочет присоединиться к делу Южной Африки в высшем суде ООН как истец, который обвиняет Израиль в совершении геноцида на палестинской территории Газы. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Я хотел бы впервые объявить, что мы решили присоединиться к делу Южной Африки против Израиля в Международном суде заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в среду на совместной пресс-конференции со своим индонезийским коллегой.

Фидан сказал, что Турция потратила "некоторое время" на подготовку официального заявления о присоединении к делу. "Мы завершим юридическую работу, а затем поработаем над тем, что еще мы можем сделать со странами-союзниками", - сказал он.

Дополнение

В декабре Южная Африка подала иск в Международный суд. В следующем месяце суд сказал Израилю, что он должен действовать, чтобы предотвратить убийства и вред невиновным палестинцам во временном решении, которое не требовало немедленного прекращения огня в Газе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал боевиков ХАМАС "борцами за свободу" и неоднократно критиковал поведение Израиля в войне, которая стала ответом на нападения ХАМАС 7 октября, во время которых были убиты около 1200 человек и около 250 взяты в заложники.

В отличие от США и Евросоюза, Турция не считает ХАМАС террористической организацией.

Более 34 000 палестинцев были убиты во время наступления Израиля, по словам представителей здравоохранения в анклаве, которым руководит ХАМАС. Цифры не отличают комбатантов от гражданских, и Израиль утверждает, что треть из них являются бойцами.

Международный суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения актов геноцида в Газе