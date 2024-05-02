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Туреччина хоче приєднатися до справи Південно-Африканського суду ООН проти Ізраїлю

Туреччина хоче приєднатися до справи Південно-Африканського суду ООН проти Ізраїлю

Київ • УНН

 • 105753 перегляди

Туреччина вирішує приєднатися до справи Південної Африки проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН, звинувачуючи Ізраїль у скоєнні геноциду в Газі.

Туреччина хоче приєднатися до справи Південної Африки у вищому суді ООН як позивач, який звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду на палестинській території Гази. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Я хотів би вперше оголосити, що ми вирішили приєднатися до справи Південної Африки проти Ізраїлю в Міжнародному суді

заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у середу на спільній прес-конференції зі своїм індонезійським колегою.

Фідан сказав, що Туреччина витратила "деякий час" на підготовку офіційної заяви про приєднання до справи. "Ми завершимо юридичну роботу, а потім попрацюємо над тим, що ще ми можемо зробити з країнами-союзниками", — сказав він.

Доповнення

У грудні Південна Африка подала позов до Міжнародного суду. Наступного місяця суд сказав Ізраїлю, що він повинен діяти, щоб запобігти вбивствам і шкоді невинним палестинцям у тимчасовому рішенні, яке не вимагало негайного припинення вогню в Газі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав бойовиків ХАМАС "борцями за свободу" і неодноразово критикував поведінку Ізраїлю у війні, яка стала відповіддю на напади ХАМАС 7 жовтня, під час яких було вбито близько 1200 людей і близько 250 взято в заручники.

На відміну від США та Євросоюзу, Туреччина не вважає ХАМАС терористичною організацією.

Понад 34 000 палестинців були вбиті під час наступу Ізраїлю, за словами представників охорони здоров'я в анклаві, яким керує ХАМАС. Цифри не відрізняють комбатантів від цивільних, і Ізраїль стверджує, що третина з них є бійцями.

Міжнародний суд ООН зобов'язав Ізраїль вжити заходів для запобігання актам геноциду в Газі26.01.24, 15:11 • 20763 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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