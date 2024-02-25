Цифра небольшая: Буданов о количестве военных, попавших в плен при выходе из Авдеевки

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  100052 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  105898 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  204224 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  229839 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  219350 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  227351 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  249686 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  233571 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  252720 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  269302 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Цифра небольшая: Буданов о количестве военных, попавших в плен при выходе из Авдеевки

Цифра небольшая: Буданов о количестве военных, попавших в плен при выходе из Авдеевки

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 14:46  •  20077 просмотра

Read in English

Руководитель украинской военной разведки опроверг сообщения о том, что при выходе из Авдеевки в плен попали тысячи украинских военнослужащих, заявив, что реальное количество пленных было небольшим.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что информация о якобы тысяче украинских пленных при выходе из Авдеевки неправдива. Количество военных, попавших в плен, небольшое, сказал Буданов журналистам в кулуарах форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.

"Мне просто надо посмотреть, цифра небольшая. Есть список. Это не не тысячи, и не сотни", - сказал Буданов, комментируя информацию о якобы в попадании в плен тысячи украинских военных при выходе из Авдеевки.

Напомним

17 февраля военные подразделения Сил обороны вышли из города Авдеевка, переходя на заранее подготовленные оборонительные позиции.

По оценкам The New York Times, во время отступления из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских солдат.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
Цифра невелика: Буданов про кількість військових, які потрапили в полон при виході з Авдіївки
The number is not large: Budanov on the number of soldiers taken prisoner while leaving Avdiivka
Новости по теме

Цифра небольшая: Буданов о количестве военных, попавших в плен при выходе из Авдеевки

Руководитель украинской военной разведки опроверг сообщения о том, что при выходе из Авдеевки в плен попали тысячи украинских военнослужащих, заявив, что реальное количество пленных было небольшим.

Война •   •  20077 просмотра
Цифра небольшая: Буданов о количестве военных, попавших в плен при выходе из Авдеевки

В Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов: в УЗ заявили, что обратятся к польским правоохранителям

Украинский железнодорожный оператор "Укрзализныця" сообщил, что неизвестные лица сбросили около 180 тонн украинской кукурузы из 8 вагонов в Польше, в 150 км от порта Гданьск, и заявил, что инцидент будет передан польским правоохранительным органам.

Политика •   •  19650 просмотра
В Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов: в УЗ заявили, что обратятся к польским правоохранителям

На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель

34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.

Война •   •  16580 просмотра
На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель

ГУР пока ничего не известно о пленных, которые якобы летели на российском Ил-76 - Буданов

Руководитель украинской военной разведки не владеет информацией о том, были ли на борту сбитого российского транспортного самолета Ил-76 украинские пленные.

Война •   •  16516 просмотра
ГУР пока ничего не известно о пленных, которые якобы летели на российском Ил-76 - Буданов

Новый масштабный акт вандализма: в Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов, Кубраков отреагировал

Украинское зерно было повреждено на польской железнодорожной станции в результате акта вандализма. Груз направлялся транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.

Общество •   •  20276 просмотра
Новый масштабный акт вандализма: в Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов, Кубраков отреагировал

Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине

Лидер ультраправой голландской Партии свободы заявил, что поддерживает помощь Украине и назвал войну россии против Украины незаконной и варварской.

Война •   •  17187 просмотра
Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине

"Он реально погиб из-за тромба": Буданов о причине смерти Навального

Руководитель разведки Министерства обороны Украины заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер по естественным причинам от тромба, вопреки заявлениям о его отравлении.

Политика •   •  16051 просмотра
"Он реально погиб из-за тромба": Буданов о причине смерти Навального

"Все это не соответствует действительности": Буданов заявил, что у россиян нет иранских ракет

Глава военной разведки Украины опроверг сообщения о том, что россия получила иранские баллистические ракеты для использования в Украине, заявив, что эта информация не соответствует действительности.

Война •   •  16444 просмотра
"Все это не соответствует действительности": Буданов заявил, что у россиян нет иранских ракет

Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство

Украина не откроет свое воздушное пространство, пока не сможет гарантировать безопасность полетов, заявил журналистам руководитель ОП Андрей Ермак.

Экономика •   •  16903 просмотра
Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита

Министр иностранных дел Германии Анналена Бурбок посетила Николаев, чтобы обсудить текущую ситуацию и убытки от войны с местными чиновниками и осмотреть солнечные опреснительные системы, которые финансируются немецкой организацией.

Война •   •  14505 просмотра
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита