Цифра небольшая: Буданов о количестве военных, попавших в плен при выходе из Авдеевки

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что информация о якобы тысяче украинских пленных при выходе из Авдеевки неправдива. Количество военных, попавших в плен, небольшое, сказал Буданов журналистам в кулуарах форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.

"Мне просто надо посмотреть, цифра небольшая. Есть список. Это не не тысячи, и не сотни", - сказал Буданов, комментируя информацию о якобы в попадании в плен тысячи украинских военных при выходе из Авдеевки.

Напомним

17 февраля военные подразделения Сил обороны вышли из города Авдеевка, переходя на заранее подготовленные оборонительные позиции.

По оценкам The New York Times, во время отступления из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских солдат.