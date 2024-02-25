Цифра невелика: Буданов про кількість військових, які потрапили в полон при виході з Авдіївки
Київ • УНН
Керівник української військової розвідки спростував повідомлення про те, що при виході з Авдіївки в полон потрапили тисячі українських військовослужбовців, заявивши, що реальна кількість полонених була невеликою.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що інформація про нібито тисячу українських полонених при виході з Авдіївки неправдива. Кількість військових, які потрапили в полон, невелика, сказав Буданов журналістам у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", пише УНН.
"Мені просто треба подивитися, цифра невелика. Є список. Це не які не тисячі, і не сотні", - сказав Буданов, коментуючи інформацію про нібито в потрапляння в полон тисячі українських військових при виході з Авдіївки.
Нагадаємо
17 лютого військові підрозділи Сил оборони вийшли із міста Авдіївка, переходячи на заздалегідь підготовлені оборонні позиції.
За оцінками The New York Times, під час відступу з Авдіївки в полон могли потрапити до тисячі українських солдатів.