ЗСУ вийшли з Авдіївки на підготовлені оборонні позиції - Тарнавський

Військові підрозділи Сил оборони вийшли із міста Авдіївка, переходячи на заздалегідь підготовлені оборонні позиції. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський, передає УНН.

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Командувач Тарнавський поінформував про стратегічний вивід військових з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення – заявив Олександр Тарнавський.

За його словами, вдалося уникнути оточення, а особовий склад був ефективно виведений із небезпечної зони.

Наразі українські військові знаходяться на визначених оборонних рубежах.