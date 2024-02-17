ЗСУ вийшли з Авдіївки на підготовлені оборонні позиції - Тарнавський
Київ • УНН
Українські військові відійшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені оборонні позиції, щоб уникнути оточення переважаючими силами рф і зараз утримують визначені рубежі оборони.
Військові підрозділи Сил оборони вийшли із міста Авдіївка, переходячи на заздалегідь підготовлені оборонні позиції. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський, передає УНН.
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Командувач Тарнавський поінформував про стратегічний вивід військових з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.
У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення
За його словами, вдалося уникнути оточення, а особовий склад був ефективно виведений із небезпечної зони.
Наразі українські військові знаходяться на визначених оборонних рубежах.