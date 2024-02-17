ВСУ вышли из Авдеевки на подготовленные оборонительные позиции - Тарнавский
Киев • УНН
Украинские военные отошли из Авдеевки на заранее подготовленные оборонительные позиции, чтобы избежать окружения превосходящими силами рф и сейчас удерживают определенные рубежи обороны.
Военные подразделения Сил обороны вышли из города Авдеевка, переходя на заранее подготовленные оборонительные позиции. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский, передает УНН.
Детали
Командующий Тарнавский проинформировал о стратегическом выводе военных из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.
В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с перевесом снарядов десять к одному, под постоянными бомбежками - это единственно правильное решение
По его словам, удалось избежать окружения, а личный состав был эффективно выведен из опасной зоны.
Сейчас украинские военные находятся на определенных оборонительных рубежах.
ВСУ вышли из Авдеевки на подготовленные оборонительные позиции - Тарнавский
Украинские военные отошли из Авдеевки на заранее подготовленные оборонительные позиции, чтобы избежать окружения превосходящими силами рф и сейчас удерживают определенные рубежи обороны.
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