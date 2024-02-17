ВСУ вышли из Авдеевки на подготовленные оборонительные позиции - Тарнавский

Соглашение по безопасности с Францией: в ОП обнародовали текст

Украина и Франция подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, сроком на 10 лет. Этим документом Франция пообещала предоставлять Украине всестороннюю помощь для защиты и восстановления ее территориальной целостности в ее международно признанных границах, а также экономического восстановления и реконструкции;