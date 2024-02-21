Під час відступу з Авдіївки в полон могли потрапити до тисячі українських військових – The New York Times
Київ • УНН
За оцінками The New York Times, під час відступу з Авдіївки в полон могли потрапити до тисячі українських солдатів.
Під час відступу Збройних Сил України з Авдіївки до тисячі солдатів ЗСУ могли потрапити в полон, пише The New York Times, посилаючись на оцінки самих військових та високопосадовців західних чиновників, передає УНН.
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Оцінки числа українських військових, які потрапили в полон і зникли безвісти, різняться. Двоє солдатів, із якими поговорила The New York Times, назвали цифри в діапазоні від 850 до тисячі людей. Західні чиновники, як пише NYT, знаходять цю оцінку точною.
За словами співрозмовників газети, сама по собі втрата Авдіївки не була великою стратегічною поразкою, але захоплення великої кількості полонених "може змінити цей розклад", оскільки моральний дух у військах падає після невдалого контрнаступу, і через це українська армія має проблеми з набором нових солдатів.
Західні чиновники вважають, що виведення українських військ було погано сплановане і почалося занадто пізно і називають причиною полону такого великого числа військових хаос, який почався на позиціях.
Ситуація, як пише The New York Times, посилювалася тим, що російські війська оточили місто майже з трьох сторін. Крім того, як розповіли українські військовослужбовці, під час відходу були проблеми зі зв'язком, через що солдати потрапляли в полон або залишалися пораненими і вбитими на полі бою.
Спікер угруповання ЗСУ "Таврія" Дмитро Ліховий заперечує полон сотень військовослужбовців. Він назвав це дезінформацією, проте визнав, що "певна кількість" солдатів зникла безвісти.
Україна б не втратила Авдіївку, якби були надані всі боєприпаси – Кулеба20.02.24, 23:03 • 56953 перегляди