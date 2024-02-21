Во время отступления из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских военных - The New York Times
По оценкам The New York Times, во время отступления из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских солдат.
Над Днепропетровской областью сбили четыре российских беспилотника
Военные оперативно-тактической группировки "Восток" сбили 4 российских беспилотника "Шахид" над Днепропетровской областью поздно вечером 20 февраля.
На фронте за сутки произошло 66 боевых столкновений - Генштаб
Министерство обороны Украины сообщило о 66 боевых столкновениях вдоль линии фронта за минувшие сутки, когда Россия наносила воздушные и ракетные удары и обстреливала населенные пункты.
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по оккупантам - Генштаб
В Генштабе сообщили, что украинская авиация нанесла 15 ударов по российским войскам, поразив 10 мест сосредоточения личного состава и 5 зенитных установок, а ракетные войска нанесли удары по 9 местам сосредоточения, складу горючего и 12 артиллерийским позициям.
Воздушные Силы сбили 13 из 19 шахедов и ракету Х-59
Украинские Воздушные силы уничтожили 13 из 19 ударных беспилотников "Шахид" и ракету Х-59, запущенную с территории России во время атак в нескольких регионах Украины в ночь на 21 февраля.
ЕС достиг соглашения по первой в мире схеме сертификации удаления углерода
ЕС соглашается создать первый реестр для сертификации и торговли единицами поглощения углерода от органического сельского хозяйства и промышленности, чтобы помочь достичь своей цели - чистого нуля выбросов к 2050 году.
Axios: республиканцы в США негласно готовятся к шатдауну
Члены Палаты представителей от Республиканской партии теперь ожидают закрытия правительства, поскольку Конгресс до сих пор не согласовал бюджет до 1 марта.
Международный день родного языка, Всемирный день чайного гриба. Что еще можно отметить 21 февраля
Сегодня - Международный день родного языка, основанный в 1999 году ЮНЕСКО с целью сохранения языков и культурного наследия, поскольку, по оценкам ученых, 43% существующих языков находятся под угрозой исчезновения.
Премьер Японии призовет G7 к единству на фоне "усталости от помощи" Украине
Премьер-министр Японии будет призывать к дальнейшему единству G7 и поддержке Украины на фоне беспокойства относительно "усталости от помощи" на Западе во время онлайн-саммита 24 февраля.
Индия стремится к 26 миллиардам долларов частных инвестиций в атомную энергетику
Индия ищет 26 миллиардов долларов частных инвестиций для строительства 11 000 МВт новых мощностей атомной энергетики к 2040 году, чтобы помочь достичь своих целей в области чистой энергии.