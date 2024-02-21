Во время отступления из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских военных - The New York Times

Во время отступления Вооруженных Сил Украины из Авдеевки до тысячи солдат ВСУ могли попасть в плен, пишет The New York Times, ссылаясь на оценки самих военных и высокопоставленных западных чиновников, передает УНН.

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Оценки числа украинских военных, попавших в плен и пропавших без вести, разнятся. Двое солдат, с которыми поговорила The New York Times, назвали цифры в диапазоне от 850 до тысячи человек. Западные чиновники, как пишет NYT, находят эту оценку точной.

По словам собеседников газеты, сама по себе потеря Авдеевки не была большим стратегическим поражением, но захват большого количества пленных "может изменить этот расклад", поскольку моральный дух в войсках падает после неудачного контрнаступления, и из-за этого украинская армия имеет проблемы с набором новых солдат.

Западные чиновники считают, что вывод украинских войск был плохо спланирован и начался слишком поздно и называют причиной плена такого большого числа военных хаос, который начался на позициях.

Ситуация, как пишет The New York Times, усугублялась тем, что российские войска окружили город почти с трех сторон. Кроме того, как рассказали украинские военнослужащие, во время отхода были проблемы со связью, из-за чего солдаты попадали в плен или оставались ранеными и убитыми на поле боя.

Спикер группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой отрицает плен сотен военнослужащих. Он назвал это дезинформацией, однако признал, что "определенное количество" солдат пропало без вести. пишет издание

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