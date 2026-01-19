$43.180.08
Цены на нефть выросли на фоне спада протестов в Иране и снижения вероятности вмешательства США

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Цены на нефть выросли после подавления Ираном протестов, что снизило вероятность вмешательства США. Brent подорожала на 0,09%, WTI на 0,15%.

Цены на нефть выросли на фоне спада протестов в Иране и снижения вероятности вмешательства США

Цены на нефть в понедельник несколько выросли после роста на предыдущей сессии, на фоне того, как смертоносные репрессии Ирана против протестов подавили гражданские беспорядки, уменьшив вероятность нападения США на главного производителя на Ближнем Востоке, что могло бы нарушить поставки, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цена на нефть марки Brent к 03:27 по Гринвичу (05:27 по Киеву) составляла 64,19 доллара за баррель, поднявшись на 6 центов или 0,09%.

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate с поставкой в феврале выросла на 9 центов, или 0,15%, до 59,53 доллара за баррель. Срок действия этого контракта истекает во вторник, а более активный мартовский контракт составлял 59,39 доллара, подорожав на 5 центов или 0,08%.

Насильственное подавление Ираном протестов, вызванных экономическими трудностями, в результате которых, по словам официальных лиц, погибло 5000 человек, подавило беспорядки.

Президент США Дональд Трамп, похоже, отказался от своих предыдущих угроз относительно вмешательства, заявив в социальных сетях, что Иран отменил массовые повешения протестующих, хотя страна не объявляла о каких-либо таких планах.

Это, похоже, снизило вероятность вмешательства США, которое могло бы нарушить поставки нефти от четвертого по величине производителя среди Организации стран-экспортеров нефти.

Спад сигнализировал о возобновлении отступления от многомесячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, хотя цены в пятницу все же выросли. Однако перевод американских военных в Персидский залив подчеркивает постоянное беспокойство.

"Откат произошел после быстрого снижения "иранской премии", которая привела к 12-недельным максимумам, что было вызвано признаками ослабления репрессий Ирана против протестующих", – сказал в примечании рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Он добавил, что это подчеркивали данные о запасах в США, которые свидетельствуют о значительном росте цен на нефть и усилении медвежьего давления на предложение.

Рынки США закрыты в понедельник в День Мартина Лютера Кинга-младшего.

По данным EIA, запасы нефти выросли на 3,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 9 января.

Рынки внимательно следят за планами относительно нефтяных месторождений Венесуэлы после того, как Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут руководить ее нефтяной промышленностью после захвата Николаса Мадуро.

Соединенные Штаты действуют как можно быстрее, чтобы предоставить Chevron расширенную лицензию на добычу в стране, сообщил Reuters в пятницу министр энергетики США.

Но рынки были менее уверены относительно перспектив увеличения добычи в Венесуэле.

"Венесуэла и Украина остаются на заднем плане", - сказал Вандана Хари, основатель компании по анализу рынка нефти Vanda Insights.

"Ожидайте колебаний в диапазоне в течение остальной части дня, поскольку рынки США закрыты", - отметил он.

Пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов Китая в 2025 году выросла на 4,1% в годовом исчислении, тогда как добыча нефти выросла на 1,5% по сравнению с 2024 годом, причем оба показателя достигли исторических максимумов, показали правительственные данные, опубликованные в понедельник.

Юлия Шрамко

