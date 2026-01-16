США хотят обменивать тяжелую венесуэльскую нефть на свою среднюю для пополнения резерва - Reuters

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:27 • 826 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 1626 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 7068 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
13:20 • 13077 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 30297 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 28602 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 26341 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25081 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 23989 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 33494 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Из-за новых атак рф обесточены две области, Киев и две области с ограничениями, в ряде регионов аварийные отключения - Минэнерго16 января, 09:52 • 7306 просмотра
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда16 января, 09:54 • 30446 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 17242 просмотра
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января16 января, 12:42 • 11865 просмотра
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский14:04 • 10350 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23 • 7076 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 6538 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 44673 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 76229 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 94394 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Петр Павел
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Италия
Реклама
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 17275 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 23547 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 35243 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 56072 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 89633 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
ТикТок

США хотят обменивать тяжелую венесуэльскую нефть на свою среднюю для пополнения резерва - Reuters

Киев • УНН

 • 6 просмотра

США планируют обменять тяжелую венесуэльскую нефть на американскую среднюю для пополнения стратегических резервов. Венесуэльскую нефть перевезут в Луизиану, а компании предоставят американскую среднюю кислую нефть.

США хотят обменивать тяжелую венесуэльскую нефть на свою среднюю для пополнения резерва - Reuters

Соединенные Штаты рассматривают план обмена тяжелой венесуэльской нефти на американскую среднюю нефть для пополнения резерва на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

Администрация Трампа планирует перевезти венесуэльскую нефть в резервуары в морском нефтяном порту Луизианы, откуда ее можно будет отправить на нефтеперерабатывающие заводы.

В обмен на венесуэльскую нефть компании предоставят американскую среднюю кислую нефть, которую можно будет сразу же отправить в стратегические нефтяные резервы.

В прошлом правительство использовало обмен для выпуска и приобретения нефти.

Обычно в рамках обмена нефтепереработчик одалживает нефть из стратегических нефтяных резервов на короткий период времени, например, из-за ураганов или временных перебоев в поставках, а затем полностью ее заменяет, добавляя премию в виде дополнительного количества нефти.

США завершили первую сделку по продаже венесуэльской нефти на 500 миллионов долларов16.01.26, 00:31 • 3294 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Ураган в США
Энергетика
Луизиана
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты