США хотят обменивать тяжелую венесуэльскую нефть на свою среднюю для пополнения резерва - Reuters

Соединенные Штаты рассматривают план обмена тяжелой венесуэльской нефти на американскую среднюю нефть для пополнения резерва на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

Администрация Трампа планирует перевезти венесуэльскую нефть в резервуары в морском нефтяном порту Луизианы, откуда ее можно будет отправить на нефтеперерабатывающие заводы.

В обмен на венесуэльскую нефть компании предоставят американскую среднюю кислую нефть, которую можно будет сразу же отправить в стратегические нефтяные резервы.

В прошлом правительство использовало обмен для выпуска и приобретения нефти.

Обычно в рамках обмена нефтепереработчик одалживает нефть из стратегических нефтяных резервов на короткий период времени, например, из-за ураганов или временных перебоев в поставках, а затем полностью ее заменяет, добавляя премию в виде дополнительного количества нефти.

