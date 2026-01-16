США хочуть обмінювати важку венесуельську нафту на свою середню для поповнення резерву - Reuters

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:27 • 1084 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 2086 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 7550 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
13:20 • 13210 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 30444 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 28702 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 26372 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25095 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24010 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 33561 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Через нові атаки рф знеструмлення у двох областях, Київ і дві області з обмеженнями, у низці регіонів аварійні відключення - Міненерго16 січня, 09:52 • 7452 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду16 січня, 09:54 • 30651 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 17293 перегляди
Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня 16 січня, 12:42 • 11958 перегляди
Україна та США мають розбіжності щодо мирної угоди - Зеленський14:04 • 10406 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
17:23 • 7556 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 6686 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 44734 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 76278 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 94442 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 17346 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 23566 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 35259 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 56088 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 89652 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
TikTok

США хочуть обмінювати важку венесуельську нафту на свою середню для поповнення резерву - Reuters

Київ • УНН

 • 126 перегляди

США планують обміняти важку венесуельську нафту на американську середню для поповнення стратегічних резервів. Венесуельську нафту перевезуть до Луїзіани, а компанії нададуть американську середню кислу нафту.

США хочуть обмінювати важку венесуельську нафту на свою середню для поповнення резерву - Reuters

Сполучені Штати розглядають план обміну важкої венесуельської нафти на американську середню нафту для поповнення резерву на випадок надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа планує перевезти венесуельську нафту до резервуарів у морському нафтовому порту Луїзіани, звідки її можна буде відправити на нафтопереробні заводи.

В обмін на венесуельську нафту компанії нададуть американську середню кислу нафту, яку можна буде відразу ж відправити до стратегічних нафтових резервів.

У минулому уряд використовував обмін для випуску та придбання нафти.

Зазвичай в рамках обміну нафтопереробник позичає нафту із стратегічних нафтових резервів на короткий період часу, наприклад, через урагани або тимчасові перебої в постачанні, а потім повністю її замінює, додаючи премію у вигляді додаткової кількості нафти.

США завершили першу угоду з продажу венесуельської нафти на 500 мільйонів доларів16.01.26, 00:31 • 3300 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Ураган в США
Енергетика
Луїзіана
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки