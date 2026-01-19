Ціни на нафту зросли на тлі спаду протестів в Ірані і зниження ймовірності втручання США

Ціни на нафту у понеділок дещо зросли після зростання на попередній сесії, на тлі того, як смертоносні репресії Ірану проти протестів придушили громадянські заворушення, зменшивши ймовірність нападу США на головного виробника на Близькому Сході, що могло б порушити постачання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ціна на нафту марки Brent до 03:27 за Гринвічем (05:27 за Києвом) становила 64,19 долара за барель, зрісши на 6 центів або 0,09%.

Ціна на американську нафту West Texas Intermediate з поставкою в лютому зросла на 9 центів, або 0,15%, до 59,53 долара за барель. Термін дії цього контракту закінчується у вівторок, а більш активний березневий контракт становив 59,39 долара, подорожчавши на 5 центів або 0,08%.

Насильницьке придушення Іраном протестів, спричинених економічними труднощами, в результаті яких, за словами офіційних осіб, загинуло 5000 людей, придушило заворушення.

Президент США Дональд Трамп, схоже, відмовився від своїх попередніх погроз щодо втручання, заявивши в соціальних мережах, що Іран скасував масові повішення протестувальників, хоча країна не оголошувала про жодні такі плани.

Це, схоже, знизило ймовірність втручання США, яке могло б порушити постачання нафти від четвертого за величиною виробника серед Організації країн-експортерів нафти.

Спад сигналізував про поновлення відступу від багатомісячних максимумів, досягнутих минулого тижня, хоча ціни в п'ятницю все ж таки зросли. Однак переведення американських військових до Перської затоки підкреслює постійне занепокоєння.

"Відкат відбувся після швидкого зниження "іранської премії", яка призвела до 12-тижневих максимумів, що було викликано ознаками послаблення репресій Ірану проти протестувальників", – сказав у примітці ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Він додав, що це посилилося даними про запаси нафти в США, які показали суттєве збільшення обсягів видобутку та посилили негативний тиск на пропозицію.

Ринки США закриті в понеділок у День Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

За даними EIA, запаси нафти зросли на 3,4 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 9 січня.

Ринки уважно стежать за планами щодо нафтових родовищ Венесуели після того, як Трамп заявив, що Сполучені Штати керуватимуть її нафтовою промисловістю після захоплення Ніколаса Мадуро.

Сполучені Штати діють якомога швидше, щоб надати Chevron розширену ліцензію на видобуток у країні, повідомив Reuters у п'ятницю міністр енергетики США.

Але ринки були менш впевнені щодо перспектив збільшення видобутку у Венесуелі.

"Венесуела та Україна залишаються на задньому плані", - сказала Вандана Харі, засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

"Очікуйте коливань у діапазоні протягом решти дня, оскільки ринки США закриті", - зазначила вона.

Пропускна здатність нафтопереробних заводів Китаю у 2025 році зросла на 4,1% у річному обчисленні, тоді як видобуток нафти зріс на 1,5% порівняно з 2024 роком, причому обидва показники досягли історичних максимумів, показали урядові дані, опубліковані в понеділок.

США хочуть обмінювати важку венесуельську нафту на свою середню для поповнення резерву - Reuters