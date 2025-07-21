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Цены на нефть почти не изменились на фоне оценки влияния новых санкций на РФ

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 6 центов до $69,34 за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 17 центов до $67,51. Это происходит на фоне оценки влияния новых европейских санкций на поставки российской нефти и опасений относительно снижения спроса из-за пошлин.

Цены на нефть почти не изменились на фоне оценки влияния новых санкций на РФ

Цены на нефть в понедельник практически не изменились на фоне того, как трейдеры оценивают влияние новых европейских санкций на поставки российской нефти, а также опасаются, что пошлины могут снизить спрос на топливо из-за роста добычи на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов до $69,34 за баррель к 03:44 по Гринвичу (06:44 по Киеву) после снижения на 0,35% в пятницу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate торговались на уровне $67,51 за баррель, подорожав на 17 центов после снижения на 0,30% предыдущей сессии.

В пятницу ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России в связи с войной РФ против Украины, который также затронул индийскую компанию Nayara Energy, экспортера нефтепродуктов, полученных из российской нефти.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия выработала определенный иммунитет к западным санкциям.

Санкции ЕС последовали за угрозами президента США Дональда Трампа на прошлой неделе ввести санкции против покупателей российской экспортной продукции, если Россия не сможет заключить мирное соглашение в течение 50 дней.

Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы18.07.25, 14:37 • 57802 просмотра

Аналитики ING отмечают, что отсутствие реакции свидетельствует о том, что нефтяной рынок не уверен в эффективности этих санкций.

"Однако, частью пакета, которая, вероятно, будет иметь наибольшее влияние на рынок, является запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти в третьих странах", - заявили аналитики во главе с Уорреном Паттерсоном.

"Однако, очевидно, будет сложно контролировать поступление сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы в этих странах и, как следствие, обеспечивать соблюдение запрета", - указали они.

Иран, еще один производитель нефти, находящийся под санкциями, должен провести в пятницу в Стамбуле переговоры по ядерной программе с Великобританией, Францией и Германией, сообщил в понедельник представитель МИД Ирана. Это произошло после предупреждения трех европейских стран о том, что отказ от возобновления переговоров приведет к возобновлению международных санкций против Ирана.

В США количество действующих нефтяных установок сократилось на две единицы до 422 на прошлой неделе, что является самым низким показателем с сентября 2021 года, сообщила в пятницу Baker Hughes.

Американская пошлина на импорт нефти из ЕС должна вступить в силу 1 августа, хотя министр торговли США Говард Лютник заявил в воскресенье, что уверен в способности Соединенных Штатов заключить торговое соглашение с блоком.

"Опасения США относительно пошлин будут продолжать влиять в преддверии дедлайна 1 августа, хотя определенную поддержку могут оказать данные по запасам нефти, если они покажут ограниченное предложение", - отметил аналитик рынка IG Тони Сикамор.

"Пожалуй, на следующей неделе ожидается диапазон от 64 до 70 долларов", - указал он.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в диапазоне от минимума $66,34 за баррель до максимума $71,53 после того, как соглашение о прекращении огня от 24 июня остановило 12-дневную войну между Израилем и Ираном.

Греческие танкеры продолжат транспортировать российскую нефть, несмотря на новые санкции ЕС - Reuters19.07.25, 00:28 • 5577 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
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Израиль
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