Ціни на нафту майже не змінилися на тлі оцінювання впливу нових санкцій на рф

Ціни на нафту у понеділок практично не змінилися, на тлі того, як трейдери оцінюють вплив нових європейських санкцій на постачання російської нафти, а також побоюються, що мита можуть знизити попит на паливо через зростання видобутку на Близькому Сході, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів до $69,34 за барель до 03:44 за Гринвічем (06:44 за Києвом) після зниження на 0,35% у п'ятницю. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate торгувалися на рівні $67,51 за барель, подорожчавши на 17 центів після зниження на 0,30% попередньої сесії.

У п'ятницю ЄС схвалив 18 пакет санкцій проти росії у зв'язку з війною рф проти України, який також торкнувся індійської компанії Nayara Energy, експортера нафтопродуктів, отриманих з російської нафти.

Спікер кремля дмитро рєсков заявив у п'ятницю, що росія виробила певний імунітет до західних санкцій.

Санкції ЄС послідували за погрозами президента США Дональда Трампа минулого тижня запровадити санкції проти покупців російської експортної продукції, якщо росія не зможе укласти мирну угоду протягом 50 днів.

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Аналітики ING зазначають, що відсутність реакції свідчить про те, що нафтовий ринок не впевнений в ефективності цих санкцій.

"Однак, частиною пакету, яка, імовірно, матиме найбільший вплив на ринок, є заборона ЄС на імпорт нафтопродуктів, отриманих з російської нафти в третіх країнах", - заявили аналітики на чолі з Ворреном Паттерсоном.

"Однак, очевидно, буде складно контролювати надходження сирої нафти на нафтопереробні заводи в цих країнах і, як наслідок, забезпечувати дотримання заборони", - вказали вони.

Іран, ще один виробник нафти, який перебуває під санкціями, має провести у п'ятницю в Стамбулі переговори щодо ядерної програми з Великою Британією, Францією та Німеччиною, повідомив у понеділок представник МЗС Ірану. Це сталося після попередження трьох європейських країн про те, що відмова від поновлення переговорів призведе до поновлення міжнародних санкцій проти Ірану.

У США кількість нафтових установок, що діють, скоротилася на дві одиниці до 422 минулого тижня, що є найнижчим показником з вересня 2021 року, повідомила в п'ятницю Baker Hughes.

Американське мито на імпорт нафти з ЄС має набути чинності 1 серпня, хоча міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив у неділю, що впевнений у здатності Сполучених Штатів укласти торговельну угоду з блоком.

"Побоювання США щодо мит продовжуватимуть впливати напередодні дедлайну 1 серпня, хоча певну підтримку можуть надати дані щодо запасів нафти, якщо вони покажуть обмежену пропозицію", - зазначив аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

"Мабуть, наступного тижня очікується діапазон від 64 до 70 доларів", - вказав він.

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгуються в діапазоні від мінімуму $66,34 за барель до максимуму $71,53 після того, як угода про припинення вогню від 24 червня зупинила 12-денну війну між Ізраїлем та Іраном.

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