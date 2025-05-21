Цены на нефть падают после негативного отчета правительства США относительно поставок сырой нефти - Reuters

В среду, 21 мая, цены на нефть упали после того, как правительство США опубликовало пессимистичные данные о запасах сырой нефти и топлива в преддверии начала летнего сезона. Передают УНН со ссылкой на Reuters.



Детали

Согласно последним данным Управления энергетической информации, опубликованным в среду, запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США неожиданно выросли за неделю, закончившуюся 16 мая.

Фьючерсы на Brent упали на 8 центов, до 65,30 доллара за баррель до 10:52 утра по восточному времени (14:52 по Гринвичу). Американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 3 цента до 62,00 доллара.

Запасы сырой нефти выросли на 1,3 миллиона баррелей, запасы бензина – примерно на 800 000 баррелей, а запасы дистиллятов – примерно на 600 000 баррелей.

"В отчете EIA (Управление энергетической информации, – ред.) было зафиксировано рост цен на сырую нефть, бензин и дистиллят, что не понравилось участникам рынка", – сказал аналитик Швейцарского Глобального Финансового Института (UBS) Джованни Стауново.

Дополнительно

Данные Управления энергетической информации США привели к снижению фьючерсов на нефть после того, как в начале сессии они получили поддержку от новостей о том, что разведка США предполагает, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.

CNN, ссылаясь на официальных лиц, добавляет, что неясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение.

"Такая эскалация поставит под угрозу не только иранские поставки, но и поставки в значительной части более широкого региона", – заявили стратеги крупнейшей банковской группы Нидерландов ING.

Цены на нефть упали из-за уровня спроса и переговоров между рф, Украиной и США с Ираном

Учитывая, что Иран экспортирует более 1,5 миллиона баррелей в день, опасения по поводу перебоев в поставках тоже способствовали росту цен, считает аналитик Стауново из UBS.

Иран является третьим по величине производителем среди членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и атака Израиля может нарушить поток нефти из страны.

Также существуют опасения, что Иран может в ответ заблокировать поток нефтяных танкеров Ормузским проливом, через который Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты экспортируют сырую нефть и топливо.