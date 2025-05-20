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Цены на нефть упали из-за уровня спроса и переговоров между рф, Украиной и США с Ираном

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Цены на нефть снизились из-за переговоров между россией и Украиной, США и Ираном, а также из-за высокого спроса в Азии. Экономические перспективы Китая также влияют на стоимость нефти.

Цены на нефть упали из-за уровня спроса и переговоров между рф, Украиной и США с Ираном

Цены на нефть во вторник снизились, поскольку трейдеры оценили влияние на предложение мирных переговоров между россией и Украиной, а также переговоров между США и Ираном, высокого физического спроса в Азии в преддверии месяца и осторожных прогнозов по экономике Китая.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Июльские фьючерсы на нефть Brent упали на 19 центов до 65,35 доллара за баррель до 06:25 по Гринвичу. Июньские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate, срок действия которых истекает во вторник, выросли на 3 цента до 62,72 доллара, тогда как более активный июльский контракт снизился на 17 центов до 61,97 доллара за баррель.

По словам заместителя министра иностранных дел Маджида Тахтраванчи, дискуссии по ядерной программе Ирана "ни к чему не приведут", если Вашингтон будет настаивать на том, чтобы Тегеран полностью сократил деятельность по обогащению урана.

Эти заявления прозвучали после того, как специальный посланник США Стив Виткофф в воскресенье повторил, что Вашингтон потребует, чтобы любое новое соглашение включало пакт об удержании от обогащения, что является предпосылкой для разработки ядерных бомб.

Соглашение проложило бы путь к ослаблению санкций США и позволило бы Ирану увеличить экспорт нефти на 300 000 баррелей до 400 000 баррелей в день, сказал аналитик StoneX Алекс Ходес. Цены также поддерживались ожиданиями относительно стабильного физического спроса в ближайшей перспективе на фоне высокой рентабельности переработки в Азии.

Азиатский цикл покупки начался очень мягко, но высокая маржа и завершение технического обслуживания все еще должны способствовать развитию

- сказал аналитик Sparta Commodities Нил Кросби.

Согласно данным LSEG, средняя маржа комплексной нефтепереработки в Сингапуре, являющаяся региональным показателем, в мае колебалась на уровне более 6 долларов за баррель, что выше среднего показателя в апреле – 4,4 доллара за баррель.

Рынки рассматривали мирные переговоры между Россией и Украиной как направление для потоков российской нефти, что могло бы увеличить предложение и повлиять на цены.

Энергетические рынки сосредоточены на потенциальных мирных переговорах, и окончательное соглашение может привести к ослаблению санкций против России

- говорится в записке для клиентов аналитиков ING.

Снижение суверенного рейтинга США агентством Moody's также ухудшило экономические перспективы крупнейшего в мире потребителя энергии, что повлекло за собой рост цен на нефть.

В пятницу рейтинговое агентство снизило суверенный кредитный рейтинг США на одну ступень, ссылаясь на опасения по поводу роста долга страны в размере 36 триллионов долларов.

Усиление давления на цены на нефть оказывали данные, свидетельствующие об замедлении роста промышленного производства и розничных продаж в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти, поскольку аналитики ожидают замедления спроса на топливо.

В записке для клиента аналитики BMI прогнозируют снижение потребления на 0,3% в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что пострадает от замедления темпов роста во всех категориях нефтепродуктов.

Даже если Китай примет меры стимулирования, может потребоваться время, чтобы положительно повлиять на спрос на нефть

- добавили они.

Напомним

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС предложит странам G7 снизить предельную цену на российскую нефть до 50 долларов за баррель. Ограничение цен G7 было согласовано в декабре 2022 года.

 Ранее УНН передавал, что цены на российскую нефть падают в течение недель, приблизивив стоимость экспорта к двухлетнему минимуму. 

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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