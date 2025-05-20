Ціни на нафту впали через рівень попиту і переговори між рф, Україною та США з Іраном

Ціни на нафту у вівторок знизилися, оскільки трейдери оцінили вплив на пропозицію мирних переговорів між росією та Україною, а також переговорів між США та Іраном, високого фізичного попиту в Азії напередодні місяця та обережних прогнозів щодо економіки Китаю.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

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Липневі ф'ючерси на нафту Brent впали на 19 центів до 65,35 долара за барель до 06:25 за Гринвічем. Червневі ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate, термін дії яких закінчується у вівторок, зросли на 3 центи до 62,72 долара, тоді як більш активний липневий контракт знизився на 17 центів до 61,97 долара за барель.

За словами заступника міністра закордонних справ Маджида Тахтраванчі, дискусії щодо ядерної програми Ірану "ні до чого не призведуть", якщо Вашингтон наполягатиме на тому, щоб Тегеран повністю скоротив діяльність зі збагачення урану.

Ці заяви пролунали після того, як спеціальний посланець США Стів Віткофф у неділю повторив, що Вашингтон вимагатиме, щоб будь-яка нова угода включала пакт про утримання від збагачення, що є передумовою для розробки ядерних бомб.

Угода проклала б шлях до послаблення санкцій США та дозволила б Ірану збільшити експорт нафти на 300 000 барелів до 400 000 барелів на день, сказав аналітик StoneX Алекс Ходес. Ціни також підтримувалися очікуваннями щодо стабільного фізичного попиту в найближчій перспективі на тлі високої рентабельності переробки в Азії.

Азійський цикл купівлі розпочався дуже м’яко, але висока маржа та завершення технічного обслуговування все ще повинні сприяти розвитку - сказав аналітик Sparta Commodities Ніл Кросбі.

Згідно з даними LSEG, середня маржа комплексної нафтопереробки в Сінгапурі, яка є регіональним показником, у травні коливалася на рівні понад 6 доларів за барель, що вище середнього показника у квітні – 4,4 долара за барель.

Ринки розглядали мирні переговори між Росією та Україною як напрямок для потоків російської нафти, що могло б збільшити пропозицію та вплинути на ціни.

Енергетичні ринки зосереджені на потенційних мирних переговорах, і остаточна угода може призвести до послаблення санкцій проти Росії - йдеться у записці для клієнтів аналітиків ING.

Зниження суверенного рейтингу США агентством Moody's також погіршило економічні перспективи найбільшого у світі споживача енергії, що спричинило зростання цін на нафту.

У п'ятницю рейтингове агентство знизило суверенний кредитний рейтинг США на один щабель, посилаючись на побоювання щодо зростання боргу країни в розмірі 36 трильйонів доларів.

Посилення тиску на ціни на нафту чинили дані, що свідчать про уповільнення зростання промислового виробництва та роздрібних продажів у Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, оскільки аналітики очікують уповільнення попиту на паливо.

У записці для клієнта аналітики BMI прогнозують зниження споживання на 0,3% у 2025 році порівняно з аналогічним періодом минулого року, що постраждає від уповільнення темпів зростання у всіх категоріях нафтопродуктів.

Навіть якщо Китай вживе заходів стимулювання, може знадобитися час, щоб позитивно вплинути на попит на нафту - додали вони.

Нагадаємо

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС запропонує країнам G7 знизити граничну ціну на російську нафту до 50 доларів за барель. Обмеження цін G7 було узгоджено у грудні 2022 року.

Раніше УНН передавав, що ціни на російську нафту падають протягом тижнів, наблизивши вартість експорту до дворічного мінімуму.