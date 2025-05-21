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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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Ціни на нафту падають після негативного звіту уряду США щодо поставок сирої нафти - Reuters

Київ • УНН

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Ціни на нафту знизились після публікації даних уряду США про збільшення запасів сирої нафти, бензину та дистилятів. Водночас, зберігаються побоювання щодо можливого удару Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану.

Ціни на нафту падають після негативного звіту уряду США щодо поставок сирої нафти - Reuters

В середу, 21 травня, ціни на нафту впали після того, як уряд США опублікував песимістичні дані щодо запасів сирої нафти та палива напередодні початку літнього сезону. Передають УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Згідно з останніми даними Управління енергетичної інформації, опублікованими в середу, запаси сирої нафти, бензину та дистилятів у США несподівано зросли за тиждень, що закінчився 16 травня.

Ф'ючерси на Brent впали на 8 центів, до 65,30 долара за барель до 10:52 ранку за східним часом (14:52 за Гринвічем). Американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 3 центи до 62,00 долара.

Запаси сирої нафти зросли на 1,3 мільйона барелів, запаси бензину – приблизно на 800 000 барелів, а запаси дистилятів – приблизно на 600 000 барелів.

"У звіті EIA (Управління енергетичної інформації, – ред.) було зафіксовано зростання цін на сиру нафту, бензин та дистилят, що не сподобалося учасникам ринку", – сказав аналітик Швейцарського Глобального Фінансового Інституту (UBS) Джованні Стауново.

Додатково

Дані Управління енергетичної інформації США призвели до зниження ф'ючерсів на нафту після того, як на початку сесії вони отримали підтримку від новин про те, що розвідка США припускає, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах.

CNN, посилаючись на офіційних осіб, додає, що незрозуміло, чи ухвалили ізраїльські лідери остаточне рішення.

"Така ескалація поставить під загрозу не лише іранські постачання, але й постачання у значній частині ширшого регіону", – заявили стратеги найбільшої банківської групи Нідерландів ING.

Ціни на нафту впали через рівень попиту і переговори між рф, Україною та США з Іраном20.05.25, 11:34 • 3712 переглядiв

Враховуючи, що Іран експортує понад 1,5 мільйона барелів на день, побоювання щодо перебоїв у постачанні теж сприяли зростанню цін, вважає аналітик Стауново з UBS.

Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), і атака Ізраїлю може порушити потік нафти з країни.

Також існують побоювання, що Іран може у відповідь заблокувати потік нафтових танкерів Ормузькою протокою, через яку Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак та Об'єднані Арабські Емірати експортують сиру нафту та паливо.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ЕкономікаНовини Світу
Нафта марки Brent
Ізраїль
ОПЕК
Reuters
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